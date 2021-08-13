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Взрыв в автобусе: что известно о происшествии в Воронеже

Татьяна Плотникова

Происшествия
Взрыв в автобусе: что известно о происшествии в Воронеже
Фото: voronezh.sledcom.ru

Взрыв в маршрутном автобусе произошел около торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже в четверг, 12 августа. В транспортном средстве находилось 35 пассажиров. Травмы получили 18 человек, из них одна женщина скончалась.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. Конкретные суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками также будут бесплатно работать психологи.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

Взрыв в автобусе: что известно о происшествии в ВоронежеФото: voronezh.sledcom.ru

Участие в расследовании взрыва в автобусе в Воронеже принимают специалисты Национального антитеррористического комитета (НАК). Оперативный штаб НАК координирует деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по минимизации последствий происшествия. В рамках расследования криминалисты обследовали место взрыва. Отрабатываются различные версии. В качестве одной из них рассматривается взрыв газового баллона. На версию о теракте в настоящее время ничто не указывает, заявил вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.

В связи со случившимся власти Воронежской области решили принять исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте, рассказал глава региона Александр Гусев. Будет обследован весь подвижной состав как в Воронеже, так и на междугородних и межмуниципальных маршрутах. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра пятницы, с работниками автобаз проведут инструктажи.

Губернатор Воронежской области предупредил об ответственности за распространение фейковой информации о взрыве. По результатам мониторинга интернет-контента сообщения о таких новостях будут передавать в правоохранительные органы.

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