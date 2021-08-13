Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от фейков о взрыве

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Информация о взрыве в Воронеже, не соответствующая действительности, будет отслеживаться. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что по результатам мониторинга интернет-контента сообщения о фейковых новостях будут передавать в правоохранительные органы.

Что касается пострадавших при взрыве, губернатор распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. Конкретные суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками также будут бесплатно работать психологи.

В связи со случившимся власти Воронежской области решили принять исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте. Будет обследован весь подвижной состав как в Воронеже, так и задействованный на междугородних и межмуниципальных маршрутах, объявил губернатор. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра пятницы на конечных остановках, а с работниками автобаз проведут инструктажи, сообщается в Telegram-канале Александра Гусева.

Взрыв в автобусе произошел около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 18 человек, из них одна женщина скончалась.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.