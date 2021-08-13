Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от фейков о взрыве

Татьяна Плотникова

Общество
Губернатор Воронежской области призвал воздержаться от фейков о взрыве
Фото: vk.com/gusev_36

Информация о взрыве в Воронеже, не соответствующая действительности, будет отслеживаться. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона подчеркнул, что по результатам мониторинга интернет-контента сообщения о фейковых новостях будут передавать в правоохранительные органы.

Что касается пострадавших при взрыве, губернатор распорядился выработать механизм оказания полноценной медицинской помощи и материальной компенсации пострадавшим. Конкретные суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками также будут бесплатно работать психологи.

В связи со случившимся власти Воронежской области решили принять исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте. Будет обследован весь подвижной состав как в Воронеже, так и задействованный на междугородних и межмуниципальных маршрутах, объявил губернатор. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра пятницы на конечных остановках, а с работниками автобаз проведут инструктажи, сообщается в Telegram-канале Александра Гусева.

Взрыв в автобусе произошел около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 18 человек, из них одна женщина скончалась.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

Читайте также:
ответственностьфейкиВоронеж
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте