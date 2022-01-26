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Великобритания и США задумались об отправке военных в Румынию и Болгарию

Иван Юминов

В мире
Великобритания и США задумались об отправке военных в Румынию и Болгарию
Фото: Twitter / SpainNATO

Великобритания и США рассматривают возможность отправки по тысяче военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в среду, 26 января.

Сформированные таким образом ударные группы будут примерно соответствовать тем, что в настоящий момент размещены в странах Балтии и Польше. Лондон, по данным издания, рассматривает возможность отправки дополнительных военных сил в Восточную Европу, однако речь скорее может идти об их размещении на северо-восточном фланге альянса, отмечает The Daily Telegraph.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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