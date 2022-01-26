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Блинкен раскрыл подробности ответа США по гарантиям безопасности

Иван Юминов

В мире
Блинкен раскрыл подробности ответа США по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в среду, 26 января.

— Наш ответ был скоординирован с Украиной и (европейскими — прим. «ВМ») союзниками. Мы получили их позицию и включили их в наши ответы Москве, — рассказал дипломат.

НАТО также передаст собственный ответ Москве 26 января, уточнил он. Документ будет соответствовать ответу Вашингтона, приводит слова Блинкена РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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