Названы четыре женских имени, обладательницам которых трудно стать бизнесвумен

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Качества, которые дают возможность женщинам открывать собственный бизнес или, напротив, всегда работать по найму, связаны с расположением планет при рождении, а также с именем. Об этом рассказала астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова. Она назвала женские имена, носительницы которых, как правило, лишены деловой хватки.

— Имя — это набор звуков, вибраций, которые сопровождают человека всю жизнь и определяют его характер и судьбу, — пояснила эксперт.

По словам астролога, существуют четыре женских имени, обладательницам которых трудно стать бизнесвумен, несмотря на целеустремленность и трудолюбие.

— Среди женщин бесспорными лидерами по трудоспособности являются: Валентина, Зинаида, Антонина и Наталья, — рассказала Проскурякова Пятому каналу.

Она добавила, что девушки могут иметь все качества, которые помогут построить собственный бизнес, однако звезды указывают на то, что они обречены выполнять чужие поручения и, как правило, работают на кого-то, а не на себя.

Ранее экстрасенс и маг Маргарита рассказала, какие женские имена означают вечный успех и богатство у своих обладательниц.