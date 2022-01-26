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«Нужно тщательно отслеживать»: уханьские ученые заявили о новом коронавирусе

Евгений Белоусов

Общество
«Нужно тщательно отслеживать»: уханьские ученые заявили о новом коронавирусе
Фото: flickr/niaid

В человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. Об этом сообщили китайские ученые в среду, 26 января.

По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

— Случаи распространения этой группы вирусов нужно тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, — заявили они.

Результаты исследований китайских ученых размещены на bioRxiv.

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20 января замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что вероятность заболеть штаммом коронавируса «омикрон» после «дельты» составляет 15–20 процентов. Для снижения риска повторного заболевания следует вакцинироваться, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточнила она.

Ряд пациентов, по ее данным, повторно переносит COVID-19 бессимптомно, а у других отмечается заложенность носа. Симптомы «омикрона» напоминают по клиническому течению ОРВИ или грипп, добавила эксперт. Более яркая симптоматика обычно отмечается у тех, кто давно переболел или давно вакцинировался, заключила Пшеничная.

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