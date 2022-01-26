Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины и Грузии

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НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января.

— Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы, — рассказал чиновник.

При этом альянс готовится к худшему в надежде на успех политических переговоров, добавил он. НАТО считает, что Россия в рамках деэскалации должна вывести свои войска из Грузии, Украины и Молдавии, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.