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НАТО заявило о приверженности принципу открытых дверей
НАТО не планирует отказываться от принципа открытых дверей. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января.
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