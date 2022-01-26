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НАТО заявило о приверженности принципу открытых дверей

Иван Юминов

В мире
НАТО заявило о приверженности принципу открытых дверей
Фото: flickr/nato

НАТО не планирует отказываться от принципа открытых дверей. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 26 января.

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