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Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» продлились более восьми часов

Виктория Храменкова

Политика
Переговоры советников лидеров «нормандской четверки» продлились более восьми часов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» были завершены в Париже. Отмечается, что встреча прошла в среду, 26 января. Она продлилась порядка 8,5 часов. Об этом сообщили в российском диппредставительстве во Франции.

Встреча представителей России, Германии, Франции и Украины стала первой за год, которая прошла в очном формате.

— Ожидается, что глава российской делегации, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак подведет итоги переговоров на пресс-конференции в резиденции посла РФ в Париже, — передает ТАСС.

По итогам беседы замглавы администрации президента Дмитрий Козак расскажет журналистам о результатах встречи.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

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