Козак не стал комментировать предложение о поставке оружия в ЛНР и ДНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Инициатива о поставках оружия в Донецкую и Луганскую народные республики, которая была предложена ранее секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком — осталась без комментария замруководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака.

— Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать, — сказал Козак, подводя итоги встречи политических советников лидеров «нормандской четверки», передает ТАСС.

В среду, 26 января, Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.