«Нулевой прогресс»: Козак рассказал о встрече лидеров «нормандской четверки»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак рассказал, что на переговорах политических советников лидеров «нормандской четверки» стороны провели инвентаризацию минских договоренностей.

— Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, — отметил Козак после встречи лидеров «нормандского формата».

Кроме этого, Дмитрий Козак поделился, что надеется на то, что результаты данной договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях, передает РИА Новости.

Также замглавы подчеркнул, что им не удалось прийти к общему мнению по предложениям, вынесенным ЛНР и ДНР.

— Стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены, — заявил Козак.

Помимо этого, Козак заключил, что в переговорах «нормандской четверки» наблюдается почти нулевой прогресс.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Дмитрий Козак не стал комментировать инициативу о поставках оружия в Донецкую и Луганскую народные республики, которую недавно предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.