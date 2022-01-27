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Эксперт рассказала о первых участниках исследования назальной вакцины от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперт рассказала о первых участниках исследования назальной вакцины от COVID-19
Фото: pixabay.com

На базе Сеченовского университета шесть добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины для профилактики COVID-19. Также известно, что некоторым участникам было введено плацебо. Исследования стартовали в среду, 26 января. Как сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук, у испытуемых не было выявлено нежелательных реакций.

— Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо. Это безболезненно, это спрей в нос, никаких нежелательных реакций не зафиксировано, — рассказала Смолярчук.

Отмечается, что назальная вакцина является двухкомпонентной. Вторая доза будет введена добровольцам через 21 день.

Кроме этого, исследователь объяснила, что участник исследования, который получил плацебо, узнает об этом только через 90 дней после введения первого компонента вакцины, передает ТАСС.

— Планируется, что всего в исследовании примут участие 400 человек в четырех учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Все добровольцы также получат сертификат участника исследования и QR-код на портале госуслуг. При этом у тех, у кого по результатам раскрытия данных исследования будет определено получение плацебо, код будет аннулирован, — заключила Смолярчук.

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Ранее прес-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что в Сеченовском университете начались испытания назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Разработчиком вакцины выступает НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

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