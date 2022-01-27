Калкин планирует жениться спустя 20 лет после развода

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Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин планирует жениться на модели Бренде Сонг. Такое предположением выдвинуло издание People.

Известно, что серьезные намерения актера выдало кольцо на пальце его избранницы.

Однако Маколей не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому данное предположение остается лишь догадкой журналистов, пишет издание.

Отмечается, что в 1998 году в возрасте 17 лет он связал себя узами брака с актрисой Рейчел Майнер. Союз продлился два года, но знаменитости развелись только в 2002 году.

После этого у Калкина начался роман со звездой фильма «Черный лебедь» Милой Кунис, который продолжался около десяти лет. Пара разорвала отношения по инициативе актрисы.

После этого расставания появились слухи, что актер хочет покончить с собой. Но в 2017 году в его жизни появилась Бренда Сонг. Она смогла вывести Калкина из тяжелой депрессии и помогла ему полюбить жизнь.

В апреле 2021 года «Вечерняя Москва» писала, что у Маколея Калкина родился сын. Пара приняла решение назвать его в честь погибшей сестры артиста —Дакоты.