Движение между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 приостановили

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курская Карта всех событий

Движение поездов между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент поезда следуют от Курского и Рижского вокзалов и отправляются обратно. Также часть составов диаметров задерживается.

— Пользуйтесь пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Например, На Курском радиусе на станциях Царицыно, Текстильщики и Новохохловская, на Рижском — Щукинской, Стрешнево и Дмитровской, — говорится в сообщении Дептранса.

23 января стало известно, что несколько поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с задержкой из-за остановки тепловоза. По данным МЖД, тепловоз остановился в 13:50 на станции Виноградово. По этой причине три пригородных состава ездили с увеличенными интервалами. В результате железнодорожники убрали тепловоз с путей и смогли восстановить движение на участке.