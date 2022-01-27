Столица стала лидером рейтинга экономического потенциала регионов РФ

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Москва возглавила новый интегральный рейтинг экономического потенциала регионов России, который составил Фонд развития гражданского общества. В список также вошли 33 субъекта РФ, ранжируемые по перечисленному НДС в федеральный бюджет, средней заработной плате и финансовым итогам местных предприятий.

Так, в пятерку лидеров попали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Подмосковье.

По словам главы столичного Департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, за 10 месяцев минувшего года городские компании направили в бюджет свыше 1,25 триллиона рублей в виде НДС. Этот показатель на 34 процента опередил уровень 2020 года.

— Треть поступлений — 419,4 миллиарда рублей — НДС обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России, — заявил руководитель ведомства.

При этом в прошлом году в городе зафиксировали рост сальдированной прибыли предприятий. Этот показатель составил 5,45 триллиона рублей, что более чем вдвое превысило статистику 2020 года.

— Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства — 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование — 640 миллиардов рублей, — добавил Пуртов.

Уточнятся, что столица также входит в тройку лидеров по уровню зарплат. Так, в октябре этот показатель продемонстрировал рост на 7,8 процента, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования среди интернет-пользователей. За последний год Москва стала восприниматься лучше с позиции безопасности, состояния экологии, здравоохранения.