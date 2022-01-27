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СМИ: США решили повременить с вводом санкций против Путина

Полина Долганова

В мире
СМИ: США решили повременить с вводом санкций против Путина
Фото: Администрация президента РФ

Вашингтон принял решение не вводить санкции в отношении президента России Владимира Путина, потому как это могло бы создать «технические трудности». Об этом в четверг, 27 января, сообщили источники.

— США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности, — рассказали на телеканале CBS.

По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы Соединенных Штатов ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина носят политически деструктивный характер. Он также заявил, что представители США, которые предлагают заморозить активы российских чиновников и политиков, не владеют экспертной информацией по данному вопросу.

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