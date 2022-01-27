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В Кремле заявили, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции в 2022 году

Полина Долганова

Политика
В Кремле заявили, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции в 2022 году
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Мюнхенская конференция должна впервые за последние два года пройти в офлайн-формате в период с 18 по 20 января, передает РИА Новости.

Недавно журналист Тед Карпентер в материале для издания The Natonal Interest напомнил, что Путин, выступая на Мюнхенской конференции в 2007 году, сделал «предупреждение» о том, что РФ необходимы гарантии безопасности от США и стран НАТО. Однако, по мнению журналиста, это послание не было услышано, что привело в итоге к кризису отношений между Москвой и Западом.

Карпентер подчеркнул, что речь российского лидера должна была «развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими». Он напомнил, что тогда Путин призывал западных партнеров изменить курс, однако они посчитали тон его речи «воинственным» и не способствующим теплым отношениям между Востоком и Западом. Но сами страны — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку в мире.

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