Американский журналист напомнил о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении

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Президент России Владимир Путин, еще выступая на Мюнхенской конференции в 2007 году сделал предупреждение о том, что РФ необходимы гарантии безопасности от Соединенных Штатов и стран НАТО. Об этом напомнил журналист Тед Карпентер в материале для издания The Natonal Interest. Но это послание не было услышано, что привело в итоге к кризису отношений между Москвой и Западом, отметил автор статьи.

Карпентер подчеркнул, что речь российского лидера должна была «развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими». Он напомнил, что тогда Путин призывал западных партнеров изменить курс, однако они посчитали тон его речи «воинственным» и не способствующим теплым отношениям между Востоком и Западом. Но сами страны — члены НАТО совершили достаточно, чтобы накалить обстановку в мире, высказался журналист.

— Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности, — написал Карпентер.

По его мнению, в дальнейшем ситуация только ухудшалась, так как «Вашингтон вливал оружие на Украину и относился к этой стране как к военному клиенту».

Также автор материала предупредил о серьезных последствиях недальновидности западных политиков в случае, если требования Кремля о гарантиях безопасности будут опять проигнорированы.

— Соединенные Штаты и их союзники загоняют Россию в угол, и это крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой, — заключил журналист в статье.

25 января представитель Госдепа заявил, что Вашингтон исключил какие-либо уступки Москве. Официальный представитель ведомства Нед Прайс сообщил, что США настаивают на взаимности и ожидают каких-то шагов и со стороны России.

13 января постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия разочарована реакцией Запада на предложения о гарантиях безопасности. Страны ОБСЕ, по его словам, по-своему интерпретировали закрепленный в документах принцип неделимости безопасности. При этом он уточнил, что делегации удалось донести позицию по данным вопросам.