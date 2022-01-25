Представитель Госдепа заявил, что Вашингтон исключил какие-либо уступки Москве

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В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что настаивают на взаимности и ожидают каких-то шагов и со стороны России. США не намерены делать никакие уступки РФ. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс.

— Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности, — сказал он.

Он подчеркнул, что Вашингтон в первую очередь будет обсуждать возможные шаги со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной. Прайс повторил, что США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, в том числе размещение ракет в Европе, но не пойдут на компромисс в вопросе политики открытых дверей НАТО.

Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия на Украину. Соединенные Штаты должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству. Об этом 19 января заявило посольство России в США.

В США назвали условие для прогресса в переговорах с Россией. Власти Соединенных Штатов исходят из того, что деэскалация конфликта вокруг Украины должна подразумевать, что Россия примет меры по обеспечению прозрачности при проведении учений на своей территории, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.