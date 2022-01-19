Посольство России призвало США отказаться от поставок оружия на Украину

Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Соединенные Штаты должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству. Об этом в среду, 19 января, заявило посольство России в США.

— Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, — сказано в заявлении российского посольства в соцсети Facebook.

Также в сообщении говорится, что «Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей».

Великобритания начала поставки гранатометов NLAW на Украину. Максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций NLAW составляет 800 метров. Точность — почти 100 процентов.

В США назвали условие для прогресса в переговорах с Россией. Власти Соединенных Штатов исходят из того, что деэскалация конфликта вокруг Украины должна подразумевать, что Россия примет меры по обеспечению прозрачности при проведении учений на своей территории, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.