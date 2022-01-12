В США назвали условие для прогресса в переговорах с Россией

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Власти Соединенных Штатов исходят из того, что деэскалация конфликта вокруг Украины должна подразумевать, что Россия примет меры по обеспечению прозрачности при проведении учений на своей территории. Об этом во вторник, 11 января, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он также добавил, что для Вашингтона признаком снижения напряженности может стать то, что российские войска вернутся в казармы. Это свидетельствовало бы о прозрачности учений в России.

— Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения, — сказал он.

Прайс заключил, что «атмосфера деэскалации» является обязательным условием для успешного диалога между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.