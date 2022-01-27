Около 700 тысяч «квадратов» недвижимости по ИЖС сдали в Новой Москве за 2021 год

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Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Около 700 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в домах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за прошлый год. Об этом сообщил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в четверг, 27 января.

Он отметил, что этот показатель составил пятую часть от общего объема возведенного в Новой Москве жилья за минувший год.

— За неполные 10 лет в ТиНАО введено уже более 3,5 миллиона квадратных метров жилья, которое составляют дома, построенные на участках, выделенных под ИЖС. В многоэтажках за этот период введено свыше 15,6 миллиона квадратных метров жилья. Так что минувший год стал рекордным по вводу в эксплуатацию жилья в ТиНАО, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, территория Новой Москвы привлекательна для горожан из-за перспектив развития экологии, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Так, например, за 2021 год москвичи купили или арендовали у города 87 земельных участков. Большая часть из них — в ТАО.

— Выкуп земли под ИЖС проходил в рамках конкурентной процедуры и без торгов, а договоры аренды участков заключались посредством аукционов. Впоследствии их можно будет выкупить у города со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости земли, — цитирует официальный сайт мэра Москва слова Жидкина.

Накануне стало известно, что объекты коммунальной и коммерческой инфраструктуры появятся в деревне Столбово поселения Сосенского Новой Москвы.