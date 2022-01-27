Учебный корпус на 350 мест построят на западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Академика Анохина, 40к2 Карта всех событий

Учебный корпус на 350 детей появится в районе Тропарево-Никулино на западе столицы в 2023 году. Об этом рассказал глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 27 января.

Он отметил, что объект образовательной инфраструктуры возведут на улице Академика Анохина.

— Сейчас на участке ведутся подготовительные работы по строительству корпуса, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, на первом этаже здания предусмотрены медицинский блок, столовая и многофункциональный зал. Уровнем выше расположатся библиотека, кабинеты программирования и естествознания, шахматный кружок и IT-полигон. На третьем этаже специалисты оборудуют лабораторно-исследовательский комплекс, а также классы для химии, физики, биологии и иностранных языков, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что девять школ и 31 детский сад, которые возвели за счет средств инвесторов, ввели в эксплуатацию в столице за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за всю новейшую историю города.