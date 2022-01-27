Москвичи смогут дистанционно закрывать больничные после COVID-19 и ОРВИ

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Процесс закрытия больничных для перенесших ОРВИ и коронавирусную инфекцию горожан перевели в дистанционной формат. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 27 января.

Она отметила, что такая мера необходима из-за роста нагрузки на специалистов поликлиник в связи с обострением ситуации с COVID-19.

— С сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и COVID-19 будет закрываться без прихода в поликлинику. Врачи будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю. Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный также автоматически будет продлеваться, — цитирует слова заммэра официальный сайт мэра Москвы.

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Накануне Ракова рассказала, что онлайн-запись к дежурному специалисту стала доступна для жителей столицы с признаками ОРВИ. При этом возможность прийти к врачу без записи сохранилась. Теперь оформить визит в электронном формате можно с помощью единой системы ЕМИАС и на портале mos.ru.