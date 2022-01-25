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Онлайн-запись к дежурному врачу заработала для горожан с ОРВИ

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Онлайн-запись к дежурному врачу заработала для горожан с ОРВИ
Фото: Pexels

Онлайн-запись к дежурному специалисту стала доступна для жителей столицы с признаками ОРВИ. При этом возможность прийти к врачу без записи сохранилась. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 25 января.

Она отметила, что оформить визит в электронном формате можно с помощью единой системы ЕМИАС и на портале mos.ru.

По словам заммэра, такая мера позволит минимизировать скопление большого числа горожан в одно время, что окажет благоприятное влияние на ситуацию с коронавирусом.

— Мы готовы к любому развитию ситуации и при необходимости продолжим усиливать амбулаторную службу столицы. Чтобы сделать посещение поликлиник комфортным для горожан, мы открыли возможность для пациентов с ОРВИ запланировать свой визит к дежурному врачу. Теперь вы сможете прийти как без записи, так и записавшись заранее на определенное время. Это позволит минимизировать риски скопления большого числа пациентов. Врач проведет осмотр, возьмет экспресс- и ПЦР-тесты, а также при необходимости сделает дополнительные обследования сразу на месте, — цитирует слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в городских поликлиниках значительно увеличили количество дежурных медиков. Сейчас москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о готовности московской системы здравоохранения к возможному росту количества госпитализаций на фоне обострения ситуации с COVID-19. По словам главы города, основная тяжесть вспышки заражения штаммом «омикрон» сегодня возлагается на плечи работников амбулаторного звена.

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