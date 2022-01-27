Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Погибла от собственной глупости»: Солнцев резко высказался об умершей Началовой

Полина Долганова

Общество
«Погибла от собственной глупости»: Солнцев резко высказался об умершей Началовой
Фото: Instagram / isaeva.anya

Участник «Дома-2» и блогер Рустам Солнцев скептически оценил идею переименовать Ленинский проспект в столице в честь умершей певицы Юлии Началовой.

По его словам, певица сама виновата в том, что с ней произошло, и это известно всем вокруг.

Он также добавил, что заслуги артистки можно назвать очень условными.

— Девушка известна тем, что сама себя сгубила, погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа — это уже сильно, — цитирует Солнцева Дни.ру.

Недавно отец Началовой также высказался об идее переименовать Ленинский проспект в честь дочери. Композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Виктор Началов заявил, что идея переименовать одну из крупнейших московских городских магистралей в проспект Юлии Началовой — несерьезная.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Ее отец спустя два года рассказал о последних днях жизни артистки и о том, как его внучка переживала смерть матери.

Читайте также:
Шоу-бизнес Юлия Началова Рустам Солнцев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте