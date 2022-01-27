Старт переселения в еще один дом по реновации в Западном Бирюлеве назначен на 2022 год

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Харьковский проезд Карта всех событий

Заселение второй многоэтажки по программе реновации в районе Западное Бирюлево на юге Москвы стартует в текущем году. Об этом сообщил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 27 января.

Он отметил, что здание возвели на Харьковском проезде.

— 675 жителей из 265 семей, проживающих в Булатниковском проезде, смогут приступить к переселению в этом году. Для них введена в эксплуатацию новостройка в Харьковском проезде. Реновационный дом, состоящий из трех корпусов, располагается в непосредственной близости к расселяемым домам. Таким образом, жильцы получат не только новое современное жилье, но и сохранят сложившийся жизненный уклад и доступ к уже востребованным объектам социальной сферы, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, в настоящий момент завершилось переселение горожан из старого дома на Булатниковской улице в новостройку поблизости. Всего в Западном Бирюлеве подлежат расселению и сносу 15 объектов недвижимости, заключил Левкин.

До этого сообщалось, что в столице более 13 тысяч семей получили помощь при переселении по программе реновации жилья.