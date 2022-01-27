Бесплатный паркинг на 30 машино-мест открылся в столичном районе Нагатино-Садовники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

Бесплатная автостоянка на 30 машино-мест появилась на месте нелегальной парковки в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Об этом рассказал руководитель московской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в четверг, 27 января.

Он отметил, что объект расположился на Нагатинской улице. До этого здесь были незаконно установлены шлагбаум и терминал оплаты. Однако разрешения на эксплуатацию данной территории не было.

— Фактически недобросовестные предприниматели захватили территорию общего пользования и организовали на ней коммерческую парковку. Вопрос незаконного размещения ограждений и некапитальных объектов рассмотрели на заседании окружной комиссии по пресечению самовольного строительства Южного административного округа Москвы. В результате принято решение о демонтаже. Сейчас на освобожденном участке действует открытая автостоянка площадью 300 квадратных метров, — передает официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства по городу.

До этого сообщалось, что более 10 тысяч мест на автостоянках приобрели горожане у Москвы за минувший год. Большинство договоров было заключено на востоке города.