Жертвами стрельбы в Днепре стали четверо военных и одна гражданская

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В Днепре в результате стрельбы погибли четверо военных и одна гражданская. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в национальной полиции Украины.

— Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре… В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелявший с автоматическим оружием скрылся с места преступления, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

27 января на заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. Об этом сообщили в МВД. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией. Уточняется, что мотивы стрелка пока не известны.

Аналогичный случай произошел несколько лет назад в военной части Забайкалья. 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести.