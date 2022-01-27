Солдат нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев на заводе в Днепре

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На заводе «Южмаш» в Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в МВД.

В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены.

Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». На место трагедии прибыл командующий гвардией.

Уточняется, что мотив стрелка пока неизвестен, передает РИА Новости.

Аналогичный случай произошел несколько лет назад в военной части Забайкалья. 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали. 30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

В конце декабря 2020 года присяжные заседатели признали солдата-срочника виновным в убийстве сослуживцев и покушении на убийство. 21 января 2021 года военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы.