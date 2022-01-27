Нефролог объяснила, как отличить боль в пояснице и в почках

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Болевые ощущения в спине и пояснице могут свидетельствовать как о проблемах с опорно-двигательным аппаратом, так и о более серьезных заболеваниях почек. Как отличить симптомы, рассказала врач-нефролог Марина Трубникова.

Нефролог отметила, что данные виды боли действительно схожи. Понять причину возникновения неприятных ощущений можно с помощью сбора анамнеза: когда и при каких обстоятельствах появилась боль, какова она по характеру.

Среди самых распространенных причин болей в спине, связанных с почками, могут быть: мочекаменная болезнь, активное воспаление, опущение почки.

Боль в спине на фоне больных почек сопровождается и другими симптомами: повышение температуры, появление крови в моче, боль при мочеиспускании.

Трубникова добавила, что при больной спине ощущения распространяются в разные стороны, в то время как при заболеваниях почек концентрируются в одной точке, передает «МИР 24».

Чтобы поставить правильный диагноз, нужно обратиться к врачу. Он проведет дополнительное обследование: анализ крови и мочи, УЗИ.

До этого невролог назвал причину возникновения болей в позвоночнике при коронавирусе. У многих людей, которые перенесли заболевание, стали появляться неврологические последствия.

Источник: mir24.tv