Пять членов сборной России по биатлону не допустили на рейс в Пекин

Фото: Twitter / Союз биатлонистов России

Пять членов сборной РФ по биатлону не пустили на рейс, который должен был доставить отечественную команду на Олимпиаду в Китай. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в Союзе биатлонистов России.

— Олимпийская сборная России по биатлону прибыла в Пекин к месту проведения зимних Игр-2022. К сожалению, наша команда вылетела не в полном составе, — говорится в публикации на сайте Союза.

Отмечается, что у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского тест на коронавирус показал положительный результат.

— В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады, — сообщили в Союзе.

ПЦР-тесты у остальных членов сборной отрицательные.

В результате случившегося вылет российской команды в Пекин перенесли на день. За это время они должны разобраться с документами и подтвердить, что они переболели COVID-19.

⚡️Пять членов сборной России по биатлону не вылетели в Пекин вместе с командой



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📷 Nordic Focus pic.twitter.com/YYLZp4JezW — Биатлон России (@russianbiathlon) January 27, 2022

По данным «Матч ТВ», биатлонисток вместе со старшим тренером Михаилом Шашиловым и массажистом Романом Никитиным сняли с самолета из-за ошибок в документах. Уточняется, что QR-код Ирины Казакевич показывал запрет на въезд в Китай. Другие члены национальной команды не предоставили сотрудникам аэропорта коды из специального приложения.

25 января стало известно, что российский фигурист-одиночник Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Позже в СМИ появилась информация, что Коляда сдал положительный тест на коронавирус. В декабре 2021 года ученик тренера Алексея Мишина Михаил Коляда завоевал серебро на чемпионате страны, однако позже пропустил европейское первенство из-за травмы.