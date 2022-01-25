Фигурист Семененко заменил Коляду в составе сборной России на Олимпиаду

Михаил Коляда

Российский фигурист-одиночник Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в Олимпийском комитете России.

— Отметим, что некоторые федерации в последний момент внесли изменения в состав. Так, у фигуристов в мужском одиночном катании Евгений Семененко заменил Михаила Коляду, — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года ученик тренера Алексея Мишина Михаил Коляда завоевал серебро на чемпионате страны, однако позже пропустил европейское первенство из-за травмы.

Накануне Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщина, а 109 — мужчины.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила состав сборной на предстоящую Олимпиаду в Пекине. В сетке женского одиночного катания Россию на Играх будут представлять чемпионка РФ и Европы Камила Валиева, чемпионка мира и трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова.