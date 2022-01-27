Вице-премьер Абрамченко рассказала о реализации программы развития сельских территорий

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По итогам программы комплексного развития сельских территорий за два года были изменены к лучшему условия проживания 8 миллионов человек, проживающих в сельских населенных пунктах. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что программа стала по-настоящему народной. Она дала возможность улучшить условия проживания многих граждан, инфраструктуру, образование и здравоохранение на селе. Эти изменения помогают выровнять уровень жизни городского и сельского населения.

— За два года улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячи сельских населенных пунктов. Это 22 процента сельского населения нашей страны, — подчеркнула Абрамченко.

Только за прошлый год были созданы или модернизированы более 170 образовательных учреждений, 165 объектов коммунальной инфраструктуры, 152 объекта культуры. В 76 субъектах были успешно реализованы более трех тысяч проектов по благоустройству. Самое активное участие в программе приняли такие регионы, как Якутия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский край, передает «360».

Накануне Виктория Абрамченко сообщила, что в российские регионы поступило более шестидесяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов.