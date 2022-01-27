HR-директор перечислила сферы, в которых наблюдается нехватка специалистов

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HR-директор Елена Лимонова рассказала о востребованных профессиях на рынке труда.

По словам эксперта, серьезную нехватку сотрудников испытывают компании IT-сферы. Здесь необходимы специалисты высокой квалификации, а также новички. Спрос на профессии этой сферы будет высоким в течение трех-пяти лет.

Среди других сфер занятости, которые испытывают недостаток сотрудников, эксперт назвала различные промышленные производства, строительство, сферу клининга.

— Эти сферы сильно зависят от заемной рабочей силы и мигрантов, и сейчас необходимый объем не восполняется за счет сотрудников из регионов или столичных жителей, поэтому мы имеем такой дефицит, — пояснила она в комментарии ФАН.

В то же время наблюдаются сложности с трудоустройством среди юристов, специалистов в области маркетинга, управления персоналом.

Кадровик рекомендует тем, кто не может найти работу по привычному профилю деятельности, получить вторую профессию, возможно, в смежной индустрии.

До этого HR-специалист Ильгиз Валинуров объяснил, влияет ли время года на количество вакансий.