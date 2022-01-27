Стартовало строительство пересадки со станции «Текстильщики» БКЛ на радиальную линию

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Специалисты начали строительство пересадки со станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) на Таганско-Краснопресненскую ветку метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 27 января.

В ведомстве отметили, что пуск кольцевой линии позволит освободить радиальную на 20 процентов.

— Разгрузятся и дороги: Люблинская улица — на 12 процентов, Рязанский проспект — на девять процентов, Волгоградский проспект — на четыре процента, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что открытый участок БКЛ уже позволяет пассажирам экономить до 40 минут в день.

— Кроме того, благодаря Большому кольцу разгружаются действующие линии метро, МЦК и МЦД. Когда БКЛ полностью замкнется, мы ожидаем, что на участках юго-востока самой популярной Таганско-Краснопресненской линии станет свободнее до 20 процентов. При этом в метро исчезнут перегруженные участки, — приводятся в сообщении его слова.

26 января стартовало строительство пассажирской платформы станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.