Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

28 января Православная церковь чтит память Павла Фивейского — первого христианского монаха и отшельника.

В народе говорили: «Павел день прибавил». Дни становились длиннее, ночи — короче, а весна была уже близко. В народном календаре 28 января — перелом зимы. На Руси его называли днем ведунов и несчастливой датой. Еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих, ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности. В Павлов день советовали остерегаться порчи, сглаза и прочих напастей. Для этого предпринимались «защитные меры»: как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

Приметы погоды:

Ветреная погода на Павла сулит сырой год.

Звезды с неба «сыплются» — к холодам.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают — к снегу.

Вороны каркают — к оттепели, спрятались — к похолоданию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как защититься от неприятностей 28 января

Именины отмечают: Гавриил, Елена, Иван, Вениамин, Максим, Прохор, Павел.