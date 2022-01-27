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Ежегодная акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Ежегодная акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Ежегодная экологическая акция «Покорми птиц» стартовала в Подмосковье 26 января. Открытие прошло в Центральном парке Люберец. Первую кормушку повесил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что акция пользуется популярностью у жителей области. Ежегодно число ее участников достигает порядка 40 тысяч человек. В основном это школьники и воспитанники детских садов, активисты и зоозащитники.

Фирсов добавил, что птицам, которые остаются на зимовку в регионе, требуется особое внимание и помощь, особенно в период с декабря по февраль. Он выразил благодарность всем неравнодушным жителям региона.

Жителям Подмосковья, желающим помочь птицам, напомнили, что кормушка должна иметь бортики и крышу. Подкармливать птиц лучше подсолнечными семечками — обязательно нежареными и несолеными. Также в кормушку можно положить просо, фрукты, несоленое свиное сало.

До этого сообщалось, что на территории Москвы можно встретить синиц шести разных видов, четыре из которых занесены в Красную книгу.

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