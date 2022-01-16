Москвичам рассказали, каких синиц можно встретить на территории столицы зимой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице и зимой не прекращает кипеть жизнь. На территории города можно встретить синиц шести разных видов, четыре из которых занесены в Красную книгу.

В текущий период их можно и нужно подкармливать, так как снежный покров уже установился, держится постоянная низкая температура. Специалисты рекомендуют давать птицам несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя и подсушенные крошки белого хлеба. Нельзя кормить их жареными, солеными, перчеными, копчеными продуктами, ржаным хлебом, сдобой, свежим белым хлебом, пшеном, фруктами и миндалем.

В городе встречаются большая синица, московка, обыкновенная лазоревка, буроголовая гаичка (пухляк), длиннохвостая синица (ополовник) и хохлатая синица (гренадерник).

1/5 Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2/5 Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 3/5 Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 4/5 Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 5/5 Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Как различить их между собой? У большой синицы характерная желтая грудка с черным галстуком, у московки более холодный окрас с темной шапочкой и плотное телосложение.

Обыкновенную лазоревку можно узнать по лазурной шапочке на голове, пухляк похож на пушистый шарик — из-за очень плотного телосложения и пушистого оперения. Шапочка у него темная, а крылья и спинка серовато-бурые.

У ополовника длинный хвост, который делает его похожим на столовый прибор. Спинка и крылья у него черные с розовыми и коричневыми пестринами, хвост и бока нежно-розового цвета, а все остальное — белое. Гренадерка редко залетает в Москву, но специалисты Мосприроды заметили ее в природно-историческом парке «Москворецкий». Название птица получила из-за характерного гребешка на голове, похожего на шапку гренадера. Живот у нее белого окраса, а спина обычно черная, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Жулебинском лесопарке обнаружили горихвостку-чернушку — птицу, которая до середины XX века обитала исключительно в горах. Согласно народной сказке, она принесла замерзающим людям огонь.