«Серебряные монеты» украсят фасады гостиницы на Подольском шоссе в столице

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Подольское шоссе Карта всех событий

Специалисты облицуют фасады гостиницы на Подольском шоссе в ЮАО Москвы полуколоннами из гнутого алюминиевого листа, которые будут напоминать по форме стопку монет. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в четверг, 27 января.

Он отметил, что такое решение позволит создать отсылку к расположенному недалеко Московскому монетному двору.

— Здание удачно интегрировано в городскую ткань: подчеркивает метричность пластического решения Монетного двора, а яркий чистый цвет серебра придает образу визуальную легкость. Эффект воздушности усиливается за счет внутренней подсветки полуколонн и перфорированной текстуры алюминия, — заявил специалист.

Помимо этого, при отделке специалисты будут использовать кассеты из просечного алюминиевого листа и декоративные элементы в виде алюминиевых панелей в цвет основного материала.

— Первый и второй этажи объединяются по высоте панорамными окнами в пол, главный вход частично заглублен, а навес над ним отражает стилистическую преемственность фасадных решений, визуально объединяя все пластические элементы здания в единое целое, — добавили разработчики проекта.

Также двор-патио появится с восточной стороны гостиницы, что позволит объединить внутреннее пространство с ландшафтным парком.

Накануне Сергей Кузнецов рассказал, что разработанный голландскими и российскими специалистами архитектурный проект современного образовательного комплекса «Летово» в Москве стал победителем на международном конкурсе, который организовали компании Level Group и Citymakers.