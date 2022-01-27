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Врач-педиатр назвала необычные и опасные симптомы «омикрон»-штамма у детей

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач-педиатр назвала необычные и опасные симптомы «омикрон»-штамма у детей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бледная кожа, смена цвета ногтей и губ могут свидетельствовать о том, что ребенок заболел не обычной ОРВИ. Об этом сообщила врач-педиатр Анна Левадная.

По ее словам, все вышеперечисленное — признаки выраженной интоксикации. Более того, к проявлениям «омикрона» у детей Левадная причислила одышку, учащение дыхания и избыточное стяжение межреберий и подреберий. Носогубный треугольник тоже может поменять цвет при коронавирусе.

В особо тяжелых случаях Левадная рекомендует вызывать врача. Однако в большинстве случаев детям, заразившимся ковидом, обращаться к специалистам не стоит. Несовершеннолетние в принципе подвержены инфекции, так как они не имеют прививок и зачастую не соблюдают мер санитарной безопасности.

— Среди основных симптомов у детей — заложенность носа, чихание, мышечная слабость, головная боль, кашель, жидкий стул, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния, — отметила врач в беседе с «ТСН 24».

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Недавно директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал привить от COVID-19 десять миллионов детей за полгода. Детей прививают только с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед процедурой пациентов, как уточняется, осматривает врач-педиатр.

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