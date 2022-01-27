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Пытавшегося провезти марихуану в кроссовках американца арестовали в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Пытавшегося провезти марихуану в кроссовках американца арестовали в Москве
Фото: Youtube / МВД Медиа

В Москве арестовали экс-сотрудника посольства США Марка Фогеля. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

— Гражданин США задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ («Контрабанда наркотиков» и «Хранение наркотиков» — прим. «ВМ»). Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-центр МВД России

Фогель вместе с супругой прибыл в Москву из Нью-Йорка летом прошлого года. В ходе проверки багажа семейной пары сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили марихуану и гашишное масло. Причем наркотики были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. После этого правоохранители провели обыск в московском жилье граждан США. Тогда же силовики установили, что жена Фогеля «успела избавиться от находившихся в квартире улик».

Пытавшегося провезти марихуану в кроссовках американца арестовали в Москве Фото: Youtube / МВД Медиа

В МВД также сообщили, что Фогель работал преподавателем в англо-американской школе. До мая 2021 года он работал в посольстве США в Москве и обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус дипломата для организации канала по торговле наркотиками.

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