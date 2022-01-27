Медведев заявил, что сценарий прямого столкновения с НАТО был бы катастрофическим

Фото: er.ru

Сценарий, согласно которому Украина решает применить силу в отношении Донбасса, столкнув между собой Россию и НАТО, был бы самым драматичным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Значит, это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий, — отметил политик.

Он добавил, что в странах — членах Североатлантического альянса, а также в Соединенных Штатах уже говорят о таком развитии событий.

Медведев также выразил надежду, что такого никогда не произойдет, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.