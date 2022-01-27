Бочкарев сообщил, что реконструкцию улицы Барклая завершили на 25 процентов
Специалисты на 25 процентов завершили реконструкцию улицы Барклая на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 января.
Он отметил, что в настоящий момент строители продолжают монтировать пролетные строения путепровода через первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) и обустраивать два подземных пешеходных перехода. Один из них расположится возле пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича, а другой — недалеко от улицы Барклая.
Заммэра заявил, что в ходе ремонта специалисты переустроят дождевую канализацию и переложат инженерные коммуникации. Всего в рамках проекта строители возведут порядка 3,3 километра дорог на улице Барклая и прилегающих территориях.
Бочкарев заключил, что реконструкция позволит улучшить транспортную доступность запада города, обеспечит комфортное и безопасное пространство, а также создаст пропуск основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта, пишет агентство городских новостей «Москва».
Накануне заммэра рассказал, что готовность участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем составляет более 50 процентов.