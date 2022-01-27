Бочкарев сообщил, что реконструкцию улицы Барклая завершили на 25 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Специалисты на 25 процентов завершили реконструкцию улицы Барклая на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 января.

Он отметил, что в настоящий момент строители продолжают монтировать пролетные строения путепровода через первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1) и обустраивать два подземных пешеходных перехода. Один из них расположится возле пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича, а другой — недалеко от улицы Барклая.

Заммэра заявил, что в ходе ремонта специалисты переустроят дождевую канализацию и переложат инженерные коммуникации. Всего в рамках проекта строители возведут порядка 3,3 километра дорог на улице Барклая и прилегающих территориях.

Бочкарев заключил, что реконструкция позволит улучшить транспортную доступность запада города, обеспечит комфортное и безопасное пространство, а также создаст пропуск основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне заммэра рассказал, что готовность участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем составляет более 50 процентов.