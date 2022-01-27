Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве нового дома по реновации на западе Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гродненская улица Карта всех событий

Новостройка по программе реновации жилищного фонда появится на Гродненской улице в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 27 января.

Он отметил, что специалисты уже закончили устраивать фундаментные плиты и монолитные конструкции подземной части здания.

— В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций четвертого этажа. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году, — заявил глава ведомства.

В трехсекционной многоэтажке предусмотрено 269 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Пять жилых помещений оборудуют под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Фасады дома облицуют декоративными плитами под кирпич. Первые этажи отдадут под технические помещения. Здесь оборудуют лифтовой холл, помещения дежурного с уборной, зону для хранения уборочного инвентаря, а также почтовые ящики.

Дворовую территорию новостройки также благоустроят. Специалисты планируют установить здесь площадки для спорта и игр, высадить деревья и разбить цветники.

Накануне Загрутдинов рассказал, что жилой дом на 540 квартир по программе реновации построят в 2023 году в Бабушкинском районе Москвы.