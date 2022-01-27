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«Короли российской недвижимости»: Forbes опубликовал рейтинг самых богатых владельцев коммерции

Георгий Соланович

Общество
«Короли российской недвижимости»: Forbes опубликовал рейтинг самых богатых владельцев коммерции
Фото: Пресс-служба Госдумы

Доходы лидеров рынке недвижимости в 2021 году выросли по отношению к 2020, однако не достигли показателей 2019 года. Информация об этом появилась в опубликованном журналом Forbes рейтинге «королей российской недвижимости».

Первое место в топе традиционно заняла группа компаний Года Нисанова и Зараха Илиева «Киевская площадь». Их доход в минувшем году составил 1,67 миллиарда долларов. Они владеют ТРЦ «Европейский» и продуктовым кластером «Фуд сити».

Вторую строчку рейтинга заняла группа «Ташир», объединяющая множество компаний в разных секторах экономики. Владелец «Ташира» – Самвел Карапетян, доход за последние 12 месяцев – 615 миллионов долларов.

Бронза досталась группе «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Доход за 2021 год составил 510 миллионов долларов. Также в пятерку лидеров Forbes попали Gleden Invest Александра Клячина и Ingka Centres с доходом 385 и 350 миллионов долларов соответственно.

26 января экономист Владислав Жуковский представил неутешительный прогноз развития российской экономики на 2022 год.

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