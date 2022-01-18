Журнал Forbes назвал самых влиятельных женщин старше 50 лет

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира старше 50 лет. В список попали представительницы из Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди прочих в рейтинге оказались глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеал, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соосновательница и медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи, креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри, креативный директор Versace Донателла Версаче.

Также в список Forbes вошла белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. В 2015 году она стала первой женщиной из Белоруссии, которая получила Нобелевскую премию по литературе. Писательница критикует диктаторские режимы, а ее работы о жизни в СССР и на постсоветском пространстве ценят за внимание к личностям героев и человечности людей, переживающих кризис.

Семилетняя россиянка попала в топ самых высокооплачиваемых блогеров мира. Анастасия Радзинская за 2021 год заработала 28 миллионов долларов, сообщило издание Forbes. Она снимает видеоролики для Youtube канала Like Nastya. В списке журнала она шестая.