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Более 20 новых объектов здравоохранения появятся в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Более 20 новых объектов здравоохранения появятся в Подмосковье в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На территории Московской области в 2022 году планируется открыть 23 новых объекта здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Среди них планируется открыть восемь новых поликлиник.

— Восемь поликлиник, одну в Реутове уже открыли, будет еще одна в этом году, три в Мытищах, Коломне, Домодедово и Балашиха, — пояснил Андрей Воробьев.

Он отметил, что также продолжается строительство трех станции скорой помощи в Солнечногорске, Видном и Кашире.

Масштабный современный медицинский комплекс появится на территории Истры. Его планируют возвести примерно через шесть-восемь месяцев, передает РИАМО.

Андрей Воробьев напомнил, что в прошлом году в регионе открылись девять новых поликлиник. Кроме того, сформировали большую программу ремонта: модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи.

Накануне сообщалось, что Подмосковье получит еще 335 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19. На выделенные средства будут закуплены препараты для лечения пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

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