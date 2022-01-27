Около 90 тысяч столичных школьников примут участие в собеседовании по русскому языку

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Собеседование по русскому языку пройдет в столице 9 февраля. В нем примут участие порядка 90 тысяч московских школьников. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента образования и науки в четверг, 27 января.

Первый заместитель директора столичного центра качества образования Андрей Постульгин отметил, что в ходе собеседования ребятам нужно будет показать навыки чтения и пересказа текста. Помимо этого, их проверят на грамотность и умение поддержать диалог.

Результаты проверочного мероприятия огласят не позднее 17 февраля. Их можно будет узнать в самих школах или на портале mos.ru.

— В местах проведения итогового собеседования будет обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что резервными датами сдачи собеседования назначены 9 марта и 16 мая, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что в России в настоящее время не наблюдается оснований для отмены ЕГЭ или ОГЭ в текущем году.