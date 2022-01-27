Вирусолог призвал не поднимать тревоги из-за сообщений о новом коронавирусе

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На сегодняшний день нет оснований предполагать, что обнаруженный в ЮАР новый коронавирус летучих мышей распространится на человека. Об этом сообщил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что вероятность попадания вируса в человеческую популяцию есть, но она очень низкая.

— Были две сильные вспышки в этом веке — вспышка в 2002–2003 годах, в 2012–2013 годах, но они носили локальный характер, — отметил Альтштейн в комментарии НСН.

По его словам, нет поводов для паники, учитывая также тот факт, что ученые научились создавать вакцины против коронавирусных инфекций. Эксперт подчеркнул, что создание вакцины против любого коронавируса — это не проблема для современных специалистов.

При этом вирусолог отметил, что новый вирус необходимо изучить, чтобы знать его особенности.

Накануне китайские ученые сообщили, что существует риск перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV. Его обнаружили на территории Южно-Африканской Республики. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам.